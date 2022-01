Test Monster Hunter Rise : la version PC est-elle vraiment la Superior Version ?

Le Test

Née sur PlayStation 2 en 2004, la saga Monster Hunter a contaminé depuis de nombreuses plateformes, dont les consoles Nintendo les plus récentes (3DS, Wii, Wii U et Switch). La firme de Kyoto peut d'ailleurs s’enorgueillir de conserver l'exclusivité consoles de Monster Hunter Rise, qui reste interdit aux PlayStation et autres Xbox. En revanche le PC a bel et bien droit à un portage, que nous allons nous empresser de décortiquer, d'un point de vue technique essentiellement. Pour tout ce qui concerne le contenu et le gameplay du jeu, notre test de la version Switch reste en effet disponible.

Rappelons simplement que cet épisode propose plusieurs nouveautés intéressantes (attaques et mouvements "filoptères", compagnons canins, possibilité de chevaucher les monstres…), mais reste relativement difficile d'approche (menus parfois confus, beaucoup de termes abscons à apprendre, et nécessité de farmer pour progresser). Le portage PC qui nous intéresse aujourd'hui ne change rien sur le fond, mais améliore la forme de manière non négligeable. Le premier lancement du jeu s'accompagne d'ailleurs d'un temps d'attente dédié à la compilation des shaders, qui était absent de la version Switch. Limitée par un hardware dépassé, cette dernière se contentait d'un framerate tournant autour des trente images par seconde et de résolutions de calcul relativement faibles (1344x756 en mode télévision et 960x540 en mode portable). Ces valeurs appartiennent désormais au passé, ces deux paramètres essentiels étant ici totalement débloqués. A vous les joies de la 4K et des 60 voire 120 fps en fonction de la puissance de votre ordinateur ! Et si votre machine est équipée d'un SSD, vous profiterez de temps de chargement sensiblement réduits, ce qui est loin d'être anodin dans un jeu qui nous fait faire de nombreux allers-retours entre la ville centrale et les différents terrains de chasse.







Un bonheur n'arrivant jamais seul, la version PC nous propose également le support des écrans 21:9, ainsi que des textures en haute résolution, et donc plus précises. Cela s'observe notamment lors des scènes cinématiques en gros plan, les vêtements et les visages paraissant alors nettement plus détaillés que sur Switch. Plus discrète lors des phases de combat, du fait de leur dynamisme, cette amélioration reste tout de même observable sur les monstres et certains éléments de décor. Graphiquement, le jeu progresse donc indéniablement. Mais l'ensemble reste tout de même limité par ses origines "switchiennes", et ne saurait donc rivaliser avec les productions réellement next-gen. Le jeu est clairement plus beau que sur la console de Nintendo, s'avère plutôt agréable à l’œil dans l'absolu, mais absolument aucune claque graphique n'est au rendez-vous.





UNE MANETTE SINON RIEN