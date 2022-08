Monster Hunter Rise Sunbreak : 4 millions de ventes, un succès insolent

A chaque mois son nouveau million de copies vendues pour Monster Hunter Rise Sunbreak qui conforte son succès planétaire. Capcom annonce en effet que son jeu vient de franchir le cap des 4 millions de ventes et ce, en deux mois d'exploitation. L'éditeur n'a pas communiqué le détail par plateforme, mais compte-tenu du succès de Monster Hunter World et de son extension Iceborne à l'époque, il y a de fortes chances pour que la version PC ne soit pas étrangère à ce succès explosif. Capcom a bien conscience que pour garder cette bonne dynamique, il faut balancer du contenu régulièrement et de qualité pour que la communauté reste active et continue de faire du bon bouche-à-oreille. Allez, on se donne rendez-vous dans un mois pour faire le point.