Monster Hunter Rise arrive sur PlayStation et Xbox en 4K 60fps, trailer et détails

La patience est mère de vertu comme le dit si bien l'adage. Capcom va bel et bien sortir son Monster Hunter Rise sur consoles PlayStation et Xbox. L'annonce vient d'être faite par Capcom qui publie dans la foulée un trailer révélant la date de sortie du 20 janvier 2023, soit quasiment deux ans après la commercialisation du jeu sur Switch. Avec plus de 11 millions d'exemplaires vendus sur la console de Nintendo et sur PC aussi (parue en janvier 2022), Monster Hunter Rise est un succès commercial qu'il serait dommage de ne pas adapter sur d'autres supports. Justement, en passant sur PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, le titre pourra profiter d'upgrades techniques, à commencer par un affichage en 4K et 60fps (ou en 1080p / 120fps avec les écrans compatibles) et de l'intégration de l'Audio 3D. D'aucuns diront qu'il s'agit juste de la version PC adaptée sur consoles, mais évidemment, on attendra le sortie de ces versions pour poser un verdict final. Attention toutefois, Capcom annonce uniquement des sorties digitales pour ces versions, pas de jeu en physique pour le moment.