Monster Hunter Rise Sunbreak : le Gore Magala est de retour, la preuve en vidéo

Parmi les productions mises en avant hier dans le Capcom Showcase figurait bien évidemment Monster Hunter Rise : Sunbreak. C'est même Ryozo Tsujimoto, le producteur de la série, qui s'est chargé d'ouvrir l'événement avec un trailer inédit où le retour du Gore Magala (Monster Hunte 4 Ultimate) a été confirmé. Aveugle, la créature se sert de ses écailles noires et de ses membranes alaires pour détecter la présence de ses proies. D'une puissance phénoménale, il est capable d'infliger de lourds dégâts lorsqu'il déploie ses deux antennes et entre dans un état de rage extrême.Le Gore Magala ne sera pas le seul à revenir dans Monster Hunter Rise : Sunbreak puisque les fans croiseront de nouveau la route de la Wyverne Espinas (Monster Hunter Frontier). Entièrement recouvert d'écailles épineuses, le monstre est connu pour mener une vie paisible, sauf lorsque des chasseurs viennent le provoquer. C'est à ce moment-là qu'il devient extrêmement dangereux, avec notamment une allonge redoutable.L'autre nouveauté réservée pour ce Capcom Showcase, c'est la version modernisée de la Jungle. Naturellement, les développeurs ont pensé à ajouter des nouveaux éléments par rapport aux déclinaisons précédentes.Ryozo Tsujimoto a également annoncé qu'une démo de Monster Hunter Rise : Sunbreak serait déployée dès demain (15 juin) sur Nintendo Switch et PC. Elle offrira un aperçu des festivités prévues pour le 30 juin prochain, date à partir de laquelle l'extension sera disponible. En attendant, Capcom a fait savoir que les précommandes numériques étaient ouvertes sur les deux machines, et qu'elles étaient accompagnées d'un ensemble d'armures spéciales bonus pour le Chumsky et le Palico.

Enfin, du nouveau contenu sera proposé à l'avenir via des mises à jour. Par exemple, la Wyverne Nargacuga sélénite débarquera dès le mois d’août, ainsi que l'emblématique Tour interdite. D'autres nouveautés sont attendues pour l'automne et l'hiver prochains, et même pour 2023.