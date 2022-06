Monster Hunter Rise Sunbreak : on a joué à la grosse extension, voici ce qu'on en pense

Base d'observation maritime construite sur les ruines d'un fort, Elgado a été créée pour surveiller l'activité des créatures appelées les Trois Seigneurs. Plus précisément, ces nouveaux monstres à abattre sont le dragon ancien Malzeno, le loup de glace Lunagaron, et Garangolm, que l'on peut raisonnablement qualifier de gorille écailleux. Seuls des joueurs expérimentés sont autorisés à partir sur leurs traces, puisqu'il est nécessaire d'avoir terminé la quête principale de Monster Hunter Rise avant d'entamer celle de Sunbreak. Il faut dire que l'extension propose une difficulté Rang Maître, qui va au-delà des quêtes 7 étoiles. Naturellement les récompenses associées à ces quêtes de Rang Maître seront à la hauteur du challenge. Pour l'heure, nous avons pu assister à deux parties de chasse différentes lors de la présentation du jeu. La première se déroulait en multijoueurs à quatre, et nous a donné l'occasion d'observer la Citadelle, l'une des nouvelles zones de chasse. Elle s'articule autour d'une vieille forteresse abandonnée et retournée à l'état sauvage. La nature ayant repris ses droits, le château est devenu un repaire de monstres. Différents biomes entourent ce point de repère, à l'image des forêts luxuriantes et des monts gelés que nous avons pu apercevoir.







L'étape de préparation a également dévoilé l'une des nouveautés du jeu, appelée "Transfert Talent de substitution". Ce terme peu parlant est nettement plus compréhensible en VO, puisqu'il s'agit d'un simple "Switch Skill". Concrètement, cela permet aux joueurs de concocter deux sets personnalisables de cinq techniques, et de passer de l'un à l'autre en cours d'aventure. Voilà qui devrait permettre une plus grande flexibilité face à des menaces diverses. D'ailleurs si la cible principale de la quête présentée était un Lunagaron, les joueurs ont tout de même dû batailler avec un Garangolm sur le chemin. Une fois enragé, le bras droit de ce dernier se recouvre de lave tandis que son bras gauche se retrouve tapissé de mousse. Cette configuration lui permet d'attaquer à la fois avec les éléments du feu et de l'eau. Le Lunagaron n'est pas en reste, car son état enragé le fait se lever sur ses pattes arrières et sortir de longues griffes blanches. Pour venir à bout de ces monstres menaçants il peut être intéressant de mettre à profit l'Araignée-Pantin, l'un des nouveaux "insectes" de cette extension. Ses fils de soie sont plus solides que ceux de la classique Araignée-Poupée et permettent de mettre à terre tous les monstres, y compris les créatures volantes, afin de les assommer durant quelques secondes.





QUI VA À LA CHASSE...