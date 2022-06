Monster Hunter Rise Sunbreak : le Shagaru Magala sera dans le jeu, des images impressionnantes

Parmi la multitude de jeux présentés lors du Nintendo Direct Mini, il y avait Monster Hunter Rise Sunbreak qui n'a pas hésité l'once d'un instant de rappeler que sa sortie était imminente. En effet toujours prévu pour ce 30 juin 2022, à la fois sur PC et Nintendo Switch, la grosse extension du jeu de chasse de monstres de Capcom nous annonce que Shagaru Magala, sans doute l'un des monstres les plus appréciés des fans, sera bel et bien dans le jeu ! Mais ce n'est pas tout, ce dernier sera aussi accompagné du Rajang orage, de la Bazelgeuse Vulcan et une variante particulièrement dangereuse du Magnamalo enragé. De quoi donner plus de noblesse au bestiaire déjà bien fourni, sachant qu'on retrouvera également certains ennemis, mais aussi d'autres variantes de monstres présents dans le bestiaire de Sunbreak.





Mais ce n'est pas tout, Capcom a aussi publié un deuxième trailer en parallèle de ces monstres iconiques de la série, afin de présenter un nouveau set d'armure de Haut Rang. Il s'agit de la "Ceinture noire S" et de l'arbre d’évolution d'armes de Haut Rang du "Défenseur", qui sont indispensables pour tous les gens qui veulent progresser vers le rang Maître. Pour essayer d'obtenir la "Ceinture noire S", il faut aller rendre visite à Senri le facteur au début du jeu. Autrement, sachez que les armes du Défenseur qui ont été introduites pour la première fois dans Monster Hunter Rise possèdent désormais des arbres d’évolution de Haut Rang accessibles à la forge. De quoi générer de gros dégâts chez l'ennemi et les créatures imposantes.