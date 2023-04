Monster Hunter Rise Sunbreak : un trailer final avec de jolis graphismes pour les versions PS et Xbox

Plusieurs mois après l'arrivée de Monster Hunter Rise sur PC et consoles PlayStation et Xbox, Capcom nous fait savoir que sa mise à jour Sunbreak est enfin disponible sur ces mêmes plateformes en ce vendredi 28 avril 2028. L'occasion pour l'éditeur japonais de lâcher un trailer de lancement, qui permet de profiter des jolis graphismes du jeu. Il faut dire qu'en passant sur ces plateformes, le titre a gagné en finesse et en polygones, mais aussi en fluidité globale. Rappelons au passage que l'extension "Sunbreak" propulse les joueurs dans le lointain « Royaume » où ils vont découvrir un nouveau scénario, combattre de nouveaux monstres, maîtriser de nouvelles options de combat, explorer de nouveaux lieux, se frotter aux quêtes de rang Maitre et expérimenter d'autres nouveautés passionnantes !Scénaristiquement, Monster Hunter Rise Sunbreak se déroule après la défense héroïque du village de Kamura vécue dans Monster Hunter Rise. La nouvelle de la défense victorieuse du lieu a traversé les mers et a motivé la chevalière Dame Fiorayne à voyager depuis le lointain Royaume pour demander de l'aide. Les chasseurs assez courageux pour répondre à l'appel se sont dirigés vers le port de l'avant-poste d'Elgado. Ce centre de recherche et de commandement est chargé d'arrêter la menace qui pèse sur le Royaume. En tête de la liste des cibles figurent de puissantes créatures inspirées des classiques de l'horreur gothique, connues sous le nom des Trois Seigneurs. Ce trio infernal comprend le puissant Garangolm, l'effrayante Wyverne à crocs Lunagaron et le Dragon ancien vampirique Malzeno. En plus de ces ennemis cauchemardesques, d'autres variantes de monstres et d'anciens ennemis de retour d’autres épisodes, comme le Magnamalo enragé, l'Espinas et le Shagaru Magala, font leur apparition pour défier les chasseurs dans les nouvelles quêtes de rang Maitre. Tout un programme.