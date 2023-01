Monster Hunter Rise : les versions PlayStation et Xbox sont dispo, un trailer final en 4K

Sorti en exclusivité temporaire sur Nintendo Switch le 26 mars 2021, Monster Hunter Rise arrive enfin sur les consoles PlayStation et Xbox ce vendredi 20 janvier 2023. Une attente de quasi deux ans qui va permettre à un nouveau public de découvrir l'un des épisodes les plus appréciés de la série, et dont les ventes se chiffres à 11 millions d'exemplaires à ce jour. Evidemment, avec un tel décalage dans la sortie de ces versions réhaussées, Capcom a prévu tout un tas de nouveautés et d'améliorations. Bien sûr, l'affichage du jeu passe en résolution 4K, avec intégration d'options graphiques avancées. Il y a aussi le chat vocal et l'audio 3D qui ont été ajoutés pour toujours plus d'immersion. Sur PS5, Monster Hunter Rise profite des fonctionnalités de la DualSense et du coup, les armes profitent des ajouts liés aux gâchettes adaptatives. L'éditeur japonais en a profité pour sortir une nouvelle vidéo, le trailer de lancement de ces versions PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, qui permet de voir quelques unes des créatures massives qu'on va devoir affronter.