Monster Hunter Rise Sunbreak : la nouvelle mise à jour nous emmène dans les glaciers

S'il y a bien une licence sur laquelle Capcom restera intrisigeant, c'est bien Monster Hunter. Conscient de ce que représente cette saga auprès de nombreux joueurs dans le monde, l'éditeur japonais soigne sa communauté en alimentant le contenu du dernier épisode en date : Monster Hunter Rise Sunbreak. Un livestream nocturne a d'ailleurs été organisé par Capcom cette nuit afin de présenter le contenu de la 4ème mise à jour gratuite, dont la particularité est de nous emmener dans des contrèes glaciales. C'est l'assurance de décors renouvelés, mais aussi de découvrir de nouveaux monstres et créatures, adaptées à ce climat hostile. Il y a par exemple Velkhana, un dragon ancien que les joueurs de Monster Hunter World ont découvert dans l’extension Iceborne. Puissant, Velkhana est capable de former d'énormes piliers de glace et peut aussi geler les chasseurs grâce à l'eau contenue dans l'air. Pour tenter de le combattre, et donc de le vaincre, il faut a minima avoir atteint le Rang Maitre 10, tandis que le Valstrax écarlate éveillé sera accessble pour celles et ceux qui sont Rang Maitre 160.

Ce 4è update, gratuit on le rappelle, met aussi à disposition des contenus additionnels payants, comme cette armure spéciale pour le chasseur débutant Lance Gunn et le vénérable Ran Page. Il est également possible d'acheter l'ensemble d'Armure spéciale "Minoto" ainsi que de nouveaux emotes, poses, autocollants, musiques et voix de chasseurs. Capcom nous informe que les joueurs qui s'inscriront pour accéder à un accès anticipé disposeront d'une armure spéciale pour Chumsky, donnant à leurs amis à fourrure l'apparence du Dragon Ancien Velkhana. Enfin, sachez que la cinquième mise à jour gratuite arrivera en avril 2023.