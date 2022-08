Monster Hunter Rise Sunbreak : 4 nouveaux monstres dans la 1ère MAJ gratuite

Même en plein mois d'août, Capcom avait donné rendez-vous à la communauté Monster Hunter pour nous parler de la première grosse mise à jour pour l'extension Rise Sunbreak. Ryozo Tsujimoto, le producteur, et Yoshitake Suzuki, le game director, étaient même présents pour ce digital event d'une quinzaine de minutes qui est revenu sur les nouveautés à venir à partir de demain, mercredi 10 août 2022. Première chose à retenir : l'arrivée de 4 nouveaux monstres que sont le Rathalos d'argent, la Rathian d'or, la Bazelgeuse Vulcan et le Nargacuga Sélénite. Des créatures qu'on n'avait pas croisé depuis près de 10 ans et qui reviennent à condition d'atteindre le rang de Maître 10. Le Nargacuga Sélénite impressionne, notamment en raison du reflet de la lumière de la lune sur sa fourrure blanche, qui le rend presque invisible, à l'exception de ses yeux rouges perçants. Sa rapidité et son agilité en font une cible compliquée à abattre, même pour les chasseurs les plus expérimentés. Pour le trouver, il suffit de se rendre à la nouvelle Tour interdite, délimitée par des bâtiments en pierre et des colonnes en ruine.La Bazelgeuse Vulcan se distingue en revanche par ses écailles explosives incroyablement volatiles et qui en font une menace aérienne. Enfin, la Rathian d'or et le Rathalos d'argent font également leur apparition dans cette mise à jour. Ces sous-espèces rares sont encore plus féroces que leurs versions d’origine. De plus, les armures qui peuvent être créées à partir des matériaux des monstres ajoutés dans la version 11 comprendront de nouvelles compétences uniques. Mais ce n'est pas tout, cette mise à jour gratuite introduit aussi des quêtes Anomalie, avec des monstres enragés et ravagés. Capcom prend d'ailleurs le soin de préciser que les Quêtes Evénements Hebdomadaires démarreront à partir du 18 août prochain, sachant que des bonus (souvent cosmétiques) seront offerts en guise de récompense.