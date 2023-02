Test Hogwarts Legacy : les notes sont tombées, c'est dithyrambique (surtout en France)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est bel et bien fixée au 10 février prochain, dès demain, de nombreux joueurs pourront y jouer en avance, notamment les gens qui ont récupérer la version Deluxe qui offre un accès anticipé. Du coup, Warner Bros Games a donné le feu vert à la presse spécialisée pour donner son verdict sur le jeu Harry Potter qui cristallise une attente de dingue de la part de ses fans et d'une communauté très divisée en ce moment, suite aux propos jugés transhphobes de JK Rowling. Mais passons cette polémique, et focalisons-nous plutôt sur les notes du jeu obtenues partout dans le monde. Au moment où nous écrivons ces lignes, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard obtient la note médiane de 86% sur Metacritic pour un total de 27 critiques recensées. C'est une très belle note, même si certains avaient déjà imaginé un score dépassant les 90% de moyenne. L'accueil est très bien perçu, même si de nombreux journalistes ont pointé quelques faiblesses techniques, une aventure classique généreuse, des défis un peu trop répétitif, mais ces défauts sont compensés par un open world absolument magique. D'ailleurs, en France, la presse est bien plus enthousiaste que dans les autres pays, avec des retours dithyrambiques. Voici un listing de quelques unes des notes reçues worldwide.

IGN Portugal : 10/10

MeuPlayStation : 10/10

Carole Quintaine : 10/10

Areajugones : 9.7/10

PlayStation Universe : 9.5/10

TierraGamer : 9.5/10

Atomix : 9.3/10

Hobby Consolas : 9/10

PlayStation Lifestyle : 9/10

Gameblog : 9/10

Impulse Gamer : 9/10

Game Rant : 9/10

God is a Geek : 9/10

JV : 18/20

IGN : 9/10

CD-Action : 9/10

WellPlayed : 9/10

SpazioGames : 8.7/10

Gamer.nl : 8.5/10

True Gaming : 8.5/10

Multiplayer.it : 8.5/10

Vandal : 8.2/10

GameSpew : 8/10

Push Square : 8/10

IGN France : 8/10

VGC : 8/10

We Got This Covered : 8/10

TheSixthAxis : 7/10

Games.cz : 7/10

GamesRadar+ : 7/10