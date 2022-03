Test Ghostwire Tokyo : un open world classique, mais le charme est certain

La Note

16 20



Ghostwire Tokyo n'échappe hélas pas au syndrome "un open world de plus", mais il s'agit là quasiment de son seul défaut. Si la structure générale est indéniablement classique, l'environnement l'est heureusement beaucoup moins. Les quartiers de Tokyo sont fidèlement représentés, et dépaysants pour nous autres occidentaux, tandis que le morbide bestiaire surnaturel issu du folklore japonais ne manque vraiment pas de charme. De plus, le scénario utilise à bon escient les codes de l'horreur, sans trop tomber dans les clichés, et l'exploration met à profit les gratte-ciel nippons et nous offre donc un peu de verticalité. Indispensable pour tout "otaku" qui se respecte, l'aventure de Tango Gameworks saura également convaincre et divertir les autres types de joueurs, en dehors des allergiques aux mondes ouverts.