Ghostwire Tokyo : on vous offre 8 min de pur gameplay en 4K avec plein de jutsus

Il est sans doute l'un des jeux qu'on attend le plus depuis qu'on l'a vu tourner pendant plusieurs heures lors d'un événement en ligne réservé à la presse : Ghostwire Tokyo est de retour en cette matinée de dimanche 13 février 2022, parce qu'on avait envie de vous partager cette vidéo de pur gameplay en 4K. L'occasion de se plonger dans l'ambiance si spéciale du Japon, en plein Tokyo, littéralement dans le quartier de Shibuya. Les lumières sont éclatantes, les rues dépaysantes et les ennemis issus du folklore japonais. Se jouant en vue subjective, Ghostwire Tokyo fera fi des armes à feu traditionnelles pour se focalisr sur de purs jutsus qu'il faudra réaliser pour éliminer ses ennemis venus d'ailleurs. En termes de structure, Ghostwire Tokyo proposera aussi bien des zones ouvertes que des couloirs plus scriptés, histoire que la narration puisse nous transporter dans ce monde si atypique. Si vous souhaitez en savoir davantage, on vous recommande notre preview écrite par Fabien Pellegrini.