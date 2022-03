Ghostwire Tokyo : le trailer du State of Play nous en dit plus sur le scénario du jeu

Après Exoprimal, ce fut au tour de Ghostwire Tokyo de venir nous montrer un peu plus de gameplay lors de ce State of Play du 9 mars 2022. Pas vraiment étonnant quand on sait que le jeu va débarquer sur PS5 et PC à la fin du mois, et que Bethesda Softworks a décidé qu'il était temps de faire un focus sur l'histoire de ce FPS qui sort de l'ordinaire, puisqu'il ne fera appel à qu'à des sorts de magie à invoquer au lieu d'armes à feu classiques. L'occasion donc d'apprendre que le héros de cette aventure se nomme Akito, qu'il est l'un des rares survivants de la disparition de l'Humanité sur Terre, et en l'occurence au Japon, puisque le jeu se déroule à Tokyo, la capitale du pays. En se révaillant, Akito s'aperçoit que non seulement il a des pouvoirs, mais qu'il peut aussi communiquer avec l'esprit d'un détective qui se fait appeler KK. Ensemble, ils vont essayer de comprendre ce phénomène de vaporisation des êtres humains et de percer le mystère de Hannya, cet homme masqué qui les poursuit.Le studio Tango Gameworks a profité de ce State of Play pour communiquer un peu plus sur son jeu, et par le biais de Kenji Kimura, son game director, on en apprend plus sur le jeu, notamment au niveau des inspirations, mais aussi la notion de symbole représenté par ces masques qui peuvent être effrayants pour certains. Pour plus de détails donc, c'est sur le PlayStation Blog qu'il faut se rendre. La sortie de Ghostwire Tokyo est calée au 25 mars prochain sur PS5 et PC donc.