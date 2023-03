Ghostwire Tokyo : fin de l'exclu console PS5, le jeu arrive sur Xbox Series, nouveau trailer

Ghostwire Tokyo va enfin voir le jour sur Xbox Series. C'est Microsoft et Bethesda Softworks qui l'annoncent de concert, révélant par la même occasion que le jeu sera accessible day one le 12 avril prochain. A cette même date, les possesseurs des versions PS5 et PC vont pouvoir récupérer

Sorti sur PC et PS5 il y a de cela un an,la mise à jour (gratuite) "Le Fil d'araignée", qui rajoute du contenu comme des zones supplémentaires à explorer, de nouvelles cinématiques pour l'histoire, des améliorations et un nouveau mode. Dans ce dernier, les joueurs vont devoir parcourir 30 niveaux sélectionnés aléatoirement parmi 130 niveaux conçus par les développeurs avec pour objectif d'atteindre la fin du niveau. Un trailer dédié a d'ailleurs été partagé et on vous le partage dès maintenant.