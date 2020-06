GhostWire Tokyo : le jeu annoncé sur PS5, du gameplay avec des esprits en plein Tokyo

Après qu’un événement occulte a éradiqué 99 % de la population de la ville, vous seul pouvez empêcher cette grande métropole de sombrer définitivement dans les ténèbres, explique Tango Gameworks. Après la disparition de la population, une rencontre étrange vous confère des aptitudes surnaturelles. [...] Armé d’une myriade de pouvoirs incroyables à améliorer, vous pourchasserez les esprits malins (appelés « Visitors ») qui hantent la ville de Tokyo."



Visiblement, il existera différents types d'esprits :



Chaque esprit présente un style de combat et des faiblesses qui lui sont propres. Il vous faudra donc combiner vos compétences de façon différente à chaque nouvel affrontement." Enfin, en plus des esprits, il faudra également se méfier d'un " sinistre groupe dont les adeptes portent des masques « Hannya ». Leur identité, leur motivation et leur manière d’interagir avec vous demeurent un mystère qu’il vous appartiendra de percer au fil de l’aventure."



GhostWire : Tokyo sortira en 2021 sur PS5, sachant qu'il a déjà été annoncé sur PS4, Xbox One et PC.