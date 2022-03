Test Ghostwire Tokyo : la presse plutôt envoutée par ce Japon fantastique, toutes les notes dans le monde

Ghostwire Tokyo sort aujourd'hui, ce mardi 22 mars 2022 sur PS5 et PC. Si nous vous avons déjà donné notre verdict hier en début d'après-midi, il est l'heure de faire une revue de presse et voir ce que les autres médias en ont pensé. Un petit tour sur le Metacritic nous permet de constater que le jeu s'en sort avec un joli 75% de moyenne pour 94 reviews recensées . Si c'est plutôt positif dans l'ensemble, on constate aussi que les avis sont tout de même assez partagés avec des tests négatifs tout de même, comme celui de Metro Game Central qui lui colle un méchant 4/10. Grosso modo, Ghostwire Tokyo accuse son classicisme dans sa structure et son open world, sachant que le jeu abuse parfois d'allers et retours pas très utiles aussi. Pour le reste, le titre de Bethesda parvient à nous transporter dans un Tokyo parfaitement modélisé et surtout envahi par des fantômes issus du folklore japonais. Le fait aussi qu'on utilise des pouvoirs type jutsus et jamais d'armes à feu fait aussi la différence. En attendant la note des joueurs, voici celles de la presse spécialisée :