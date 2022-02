Ghostwire Tokyo : on l'a approché de très près et il s'annonce incroyable, nos impressions

Le scénario met en vedette Akito, un jeune homme ayant fusionné avec un certain KK, ce dernier étant un chasseur de fantômes expérimenté devenu lui-même un esprit. Ce héros à la double personnalité découvre en début de jeu que tous les habitants du quartier tokyoïte de Shibuya ont disparu, transformés en esprits par un mystérieux brouillard, et que de multiples et étranges créatures issues du folklore japonais ont envahi les rues. Parmi ces adversaires fantastiques nous avons pu apercevoir d'inquiétants hommes sans visage portant costume et parapluie, une femme en ciré rouge à la bouche fendue et aux ciseaux géants, ou encore des écolières sans tête. Vous l'aurez compris, nous avons affaire à une aventure mettant fortement l'accent sur le surnaturel. Les développeurs tiennent toutefois à souligner qu'il ne s'agit pas d'un jeu d'horreur. Une précision compréhensible, puisque The Evil Within et The Evil Within 2 étaient jusqu'à aujourd'hui les deux seules autres productions de Tango Gameworks, un studio fondé qui plus est par Shinji Mikami, le créateur des Resident Evil.







Mais avant d'aborder les questions de fond et les mécaniques de gameplay, prenons quelques lignes pour évoquer la séduisante direction artistique du jeu. A la fois colorée et réaliste, elle dépeint à la perfection l'ambiance tokyoïte. On reconnaît sans peine les fameux passages piétons du carrefour de Shibuya ou encore la rougeâtre tour de Tokyo, tandis que de nombreux éléments situés "entre tradition et modernité" nous offrent un véritable voyage au pays de Soleil-Levant. Lampions de papier, néons fluo, chats porte-bonheur, enseignes publicitaires lumineuses, cerisiers en fleur et écrans géants se mêlent avec harmonie. Quiconque s'est déjà rendu au Japon ou a apprécié se balader dans les rues des différents épisodes de Yakuza peut déjà miser une pièce sur Ghostwire : Tokyo. Avec tout de même quelques surprises à la clé, puisque les épiceries ouvertes 24h/24 sont ici tenues par des nekomata, c'est à dire des esprits félins.





KOMOKONJU ?





Si certaines scènes cinématiques utilisent une caméra externe le jeu lui-même privilégie une vue subjective, et peut donc raisonnablement être qualifié de FPS. Cependant, Akito n'utilise a priori aucune arme à feu. L'arsenal semble composé essentiellement d'un arc relativement classique et d'un pouvoir appelé Tissage d'Ether aux multiples effets (vent, eau, feu...). Il permet au héros de tirer différents projectiles avec ses mains, mais également de "tisser" entre ses doigts un fil lumineux capable d'arracher le cœur des ennemis. Notez toutefois que les effets visuels ne tendent pas vraiment vers le gore mais sont plutôt constitués d'artefacts numériques, de type tétraèdres virtuels et autres blessures pixelisées. Ces détails semblent indiquer que nous nous trouvons dans une sorte de matrice, la présence de cabines téléphoniques au rôle important étant certainement une référence au film des Wachowski. Ces cabines permettent de libérer les esprits des habitants, qui retrouveront leur forme humaine une fois transférés à l'autre bout du fil. Pour cela il faut auparavant absorber ces esprits dans une figurine de papier, et donc affronter les créatures qui les gardent. Nous avons par exemple assisté à une séquence où les hommes au parapluie évoqués plus haut gardaient des esprits emprisonnés dans une boîte géante au design proche du cube de Hellraiser. L'approche directe n'est pas la seule possible, car le jeu propose également une petite mécanique d'infiltration à base de déplacement accroupi et de "purge rapide" (l'équivalent du coup de couteau ou de l'étranglement dans les aventures plus classiques). Une vision spectrale est également disponible, cette dernière pouvant servir à suivre des silhouettes du passé ou à afficher les objets importants à travers les murs. La présence d'un grappin indique quant à elle qu'une certaine verticalité sera de mise, surtout que tomber de haut ne provoque apparemment aucun dégât au héros.





TERRE DE CONTRASTES, ENTRE LINÉARITÉ ET OUVERTURE