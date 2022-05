Ghostwire Tokyo 2 : une suite déjà dans les cartons ? Le Game Director s'exprime

Sorti le 22 mars 2022, Ghostwire Tokyo a été plutôt bien accueilli par la presse spécialisée et les joueurs qui lui ont donné respectivement la note de 77% dans sa version PC (8.8/10 pour la note utilisateur) et 75% sur PS5 (86/10 pour la note des joueurs). Un joli succès d'estime qui ne traduit pas nécessaire un succès commercial, et à ce jour, les chiffres de ventes du jeu restent méconnus. Toutefois, du côté des artistes, et des développeurs, l'envie de faire une suite est bien présente. Kenji Kimura, game director du jeu, a fait savoir lors d'une interview avec IGN Japan qu'il était très motivé à l'idée de partir sur une suite, mais aussi de travailler sur des DLC.

Je pense que lorsque les choses se calmeront un peu plus et que je me serai un peu calmé, j'aurai des idées de DLC et de suites, et je voudrai les faire. Rien n'a encore été décidé, donc je ne peux rien vous dire de plus.