GhostWire Tokyo : les Yokais, ces monstres du folklore japonais, inondent les rues de Shibuya

Il n'y avait pas que de jeux first-party lors du PlayStation Showcase du 9 septembre 2021, puisque Bethesda Softworks était également présent pour nous présenter les exclus dealés avec Sony, juste avant son rachat par Microsoft et ses 7,5 milliards de dollars balancés sur la table. Ghostwire faisait donc partie des jeux qui ont eu droit à un nouveau trailer, gameplay dynamique à l'appui, histoire de nous rappeler qu'il se démarquera des jeux en vue subjective classiques. On rappelle que c'est Tango Gameworks qui est aux commandes de ce titre, le fameux studio fondé par Shinji Mikami et à qui l'on doit The Evil Within. Côté scénario, on endossera le rôle d'Akito qui va voir son corps se désintégrer un beau matin où il se promenait du côté de Shibuya. Soudain, des Yokai, ces montres issus du folklore japonais, envahissent les routes et s'engage alors une confontration avec des entités venues d'ailleurs qui souhaite lui aspirer son âme. Doté d'une DA réussie, à défaut d'une technique impressionnante, Ghostwire Tokyo devrait proposer également un gameplay qui s'annonce aussi fou que varié. La sortie est attendue au printemps 2022 sur PS5 et PC.