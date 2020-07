Test Drive Unlimited Solar Crown : la saga revient avec un teaser clinquant, premières infos

Alain Jarniou (déjà le Game Director de Test Drive Unlimited 2)

Nacon nous avait prévenu il y a maintenant des mois qu'un nouvel épisode de Test Drive Unlimited était en développement : c'est donc hier soir, lors de son Nacon Direct, que l'éditeur a tenu a officialisé plus clairement son projet avec un tout premier trailer vidéo d'une vingtaine de secondes, laissant échapper en complément une poignée d'informations.Voici donc Test Drive Unlimited Solar Crown, le tout nouveau chapitre depuis l'opus de 2011 (!) qui se destinera au PC et à d'autres plateformes encore inconnues, dont on peut imaginer sans mal la PS5 et la Xbox Series X faire partie, et conçu par les Français de Kylotonn (WRC, TT Isle of Man). Le jeu, dont le chantier est mené parprendra place sur une île qui reste encore à déterminer mais qui sera reproduite en échelle... 1:1 ! On espère, bien évidemment, apprécier les rayons de soleil si caractéristiques de la saga et avoir notre dose de jet-set insolente.Malheureusement, aucune date de sortie n'est non plus donnée : croisons les doigts pour que ce Test Drive Unlimited Solar Crown encore mystérieux se dévoile plus concrètement un de ces quatre.