Test Drive Unlimited Solar Crown : des images et un trailer, mais pour du gameplay, il faudra repasser

est Drive Unlimited : Solar Crown qui, mine de rien, a été annoncé en 2020. Du coup, on s'attendait à apercevoir les toutes premières images du jeu, mais KT Racing a préféré dévoiler une vidéo teaser dans laquelle on ne voit quasiment rien. Heureusement, Guillaume Guinet, le lead game designer du jeu, a lâché un peu de biscuit en soulignant que cet épisode permettra de découvrir différents endroits de l'île de Hong Kong, et que les courses se dérouleront sur plusieurs types de revêtements (route, gravier, herbe entre autres), ce qui aura naturellement un impact sur la conduite du véhicule.



















Manifestement, la compétition Solar Crown occupera une place importante dans cet épisode, avec notamment deux aspects : le PvP et les clans. Dans ce dernier, on se verra offrir la possibilité d'intégrer les Streets ou les Sharps, et de défendre la cause de notre équipe. Enfin, comme promis, la customisation des bolides sera plus que poussée. Bon, ça ne fait pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent, mais compte tenu que le jeu a été repoussé à 2023 alors qu'il devait débarquer cette année, ceci explique sans doute cela. En tout cas, Test Drive Unlimited : Solar Crown est attendu sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, PC et Nintendo Switch.

















