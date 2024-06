Test Drive Unlimited Solar Crown : on a parcouru l'île de Hong Kong, premières impressions

On ne sait pas trop ce qui passe en ce moment, mais les vieilles licences de jeux vidéo qui reviennent en 2024 après 13 ans d'absence, elles se multiplient et surtout elles s'enchaînent. Il y a eu TopSpin récemment, on attend Warhammer Space Marine également qui sera de retour à la rentrée de septembre et voilà qu'on apprend que Test Drive Unlimited va lui aussi débouler sur PC et consoles cet été. Et cette franchise, on n'avait pas eu de nouvelles depuis 2011, alors qu'elle a tellement apporté au monde des jeux de courses et qu'elle était novatrice sur bien des aspects. Parce que bien avant qu'on se pignole sur les Forza Horizon, The Crew et autres Need for Speed version open world, c'est bel et bien la franchise Test Drive Unlimited qui a inventé le concept des jeux de courses à monde ouvert, avec en prime la composante multijoueur. Avec ce troisième épisode, la série compte bien marquer à nouveau les esprits en nous emmenant à Hong Kong, un lieu totalement inédit dans les jeux de courses et puisqu'on a pu y jouer près de 3h, je peux déjà vous donner mes premières impressions et même vous proposer du gameplay en 4K !

Des jeux qui inventent des concepts qui sont ensuite repris par toute une industrie, ça existe partout dans le jeu vidéo, mais généralement, ils en gardent souvent la paternité. Avec Test Drive Unlimited, il faut sans cesse le rappeler, car la série a un peu disparu des radars et surtout n'a jamais véritablement explosé aux yeux du grand public. Et pourtant, en 2006, c'est bien le studio français Eden Games qui arrive avec cette idée brillante de prooposer un open world dans un jeu de courses, en reproduisant en plus à l'échelle 1:1 toute l'île de Hawaii. Une formule qui a été reprise avec Test Drive Unlimited 2 en 2011, en intégrant en plus une notion sociale et lifestyle, sans doute inspirée de licences telles que Les Sims. Et c'était l'île d'Ibiza qui avait été entièrement modélisée pour cette suite, un lieu là aussi peu utilisé dans le jeu vidéo. Avec ce troisième épisode, baptisé Solar Crown, c'est la charmante île de Hong Kong qui a été sélectionnée comme terrain de jeu, et elle aussi a fait l'objet d'un scan complet, à l'échelle 1:1, ce qui signifie que si vous connaissez bien les lieux, vous allez adorer retrouver vos quartiers préférés. Concernant le studio en charge du projet, il s'agit de Kylotonn, ou plutôt KT Racing, co-fondé par des anciens d'Eden Games et qui ont longtemps travaillé sur la série des WRC. Bref, il s'agit de véritables experts en la matière.









ENTER THE DRAGON



C'est donc Hong Kong qui a été sélectionné par les développeurs, et c'est un excellent choix. Pas seulement parce que c'est en Asie, mais aussi parce que c'est une ville qui a été très peu utilisée dans le jeu vidéo. Evidemment, on pense à Sleeping Dogs et à Stranglehold, mais dans un jeu de voiture, c'est bien une première. Généralement vous savez, les éditeurs et les studios misent souvent sur les Etats Unis, pour la simple et bonne raison qu'ils pensent qu'en choisissant une ville des USA, c'est l'assurance d'attirer les joueurs américains, et donc réaliser des gros chiffres de ventes. Perso, je pense que c'est un erreur d'appréciation, que de n'est plus vraiment le cas, surtout si on propose quelque chose de ludique. Alors pourquoi ne pas avoir misé sur le nom de Hong Kong dans le titre du jeu ? Test Drive Unlimited Hong Kong, ça a quand même plus de classe et d'impact que Test Drive Unlimited Solar Crown. D'après les développeurs à qui j'ai posé la question, c'est une question de droit d'utilisation de la ville de Hong Kong et qu'en plaçant le nom sur le titre d'un jeu, les développeurs sont encore plus exposés aux droits de licence et tout doit filer droit. Ce serait donc se compliquer la tâche en juridique que de rajouter Hong Kong dans le nom du jeu. Soit.







En tout cas, Hong Kong, c'est un bon choix car la ville possède une topographie très intéressante, surtout pour un jeu de courses. Puisqu'il s'agit d'une île, elle est donc entourée d'eau, ce qui assure de jolis panoramas avec la mer. C'est aussi un lieu avec beaucoup de relief, qui offre là aussi des dénivelés intéressants et donc tout un parcours de routes souvent sinueuses. On peut parfaitement passer d'un décor paradisiaque grâce aux baies à des centres villes plus urbains où ça grouille de monde, en matière de circulation automobile j'entends car la présence de piétons a tout simplement été occultée dans le jeu. C'est un choix de la part des développeurs, qui ne voulaient pas que leur jeu se transforme en une sorte de GTA où l'envie d'écraser le premier piéton venu prenne le pas sur la conduite et la découvert de la ville. En misant sur le nom Solar Crown, KT Racing mise aussi sur la communauté déjà existante, car malgré les 13 ans qui séparent le jeu avec le précédent épisode, il y a encore des joueurs qui y jouent, pas forcément pour faire des courses, mais pour l'aspect plus social, plus réaliste. Et commre le festival Solar Crown existait déjà dans Test Drive Unlimited 2, autant miser sur quelque chose qui était connu des fans, histoire de faire la transition, tout en se démarquant de la concurrence. Et quand on évoque les autres licences, difficile de ne pas parler de The Crew, ou de Forza Horizon qui est devenu la référence des jeux de courses open world coloré, ses centaines de voitures qu'on achète où que l'on récupère presque trop facilement. Ici, dans Test Drive Unlimited Solar Crown, on a pris la direction opposée pour rester dans l'esprit de la série, c'est à dire prendre son temps. Prendre son temps pour gagner de l'argent, prendre le temps d'acheter sa voiture, au point où chaque achat d'un nouveau bolide dans le jeu doit être un moment de joie et de satisfaction unique. Chaque nouvelle voiture doit se mériter. Contrairement aux autres jeux de voitures qui récompensent presque trop facilement les joueurs, la progression dans Solar Crown sera plus lente, mais plus authentique nous dit on, avec un investissement conséquent de la part du joueur.









SAVOIR PRENDRE SON TEMPS



D'ailleurs, pour créer un attachement envers son véhicule qu'on s'apprête à acheter, il est possible de la reluquer chez le concessionnaire, de sa carrosserie à l'intérieur, et même de l'essayer en faisant quelques tours de piste. De quoi rappeler que le nom Test Drive sert aussi à cela. Il y a d'ailleurs un côté RP dans ce Test Drive Unlimited 3, avec la possibilité de mettre ses clignotants avant de tourner, d'activer ou non ses essuis glaces, de baisser ou monter les vitres, régler ses phares, etc etc. On adhère ou pas à la proposition, mais au moins Test Drive Unlimited refuse de faire comme les autres, et ça, c'est fort respectacle. Cela dit, les développeurs savent qu'en étant aussi radicaux dans leur proposition, ils peuvent se détourner du public, et comme l'objectif, c'est aussi de vendre des jeux, il est possible de personnaliser son expérience et éviter de laisser les gens sur le bas coté de la route. Et ça se traduit par une conduite qui s'adapte à tous, avec des styles différents. On peut parfaitement opter pour une conduite plus arcade pour les débutants, ou davantage tournée vers la simulation pour les initiés. Tout cela se configure dans les options de jeu. Ce qui ne bougera pas en revanche, c'est qu'en fonction du véhicule, le comportement va changer et que chaque marque, chaque modèle a besoin d'être dompté avant d'être maîtrisé.









Il y aura donc à boire et à manger dans Test Drive Unlimited Solar Crown, même si le jeu est avant tout fait pour les amoureux de l'automobile qui aiment prendre leur temps. Je ne suis pas forcément de ce bord, mais je comprends la démarche. En étant un joueur un peu moins impatient et avec une conduite sportive, j'y ai trouvé aussi mon compte, surtout que le jeu propose son lot de missions à réaliser pour progresser, gagner des points et de l'argent, tout en parcourant l'île de Hong Kong. De toutes les façons, la composante sociale sera toujours d'actualité et KT Racing a déjà prévu tout un tas de contenu pour alimenter son jeu après sa sortie, via de nouvelles saisons qui arriveront une fois tous les trois mois. L'idée pour les développeurs n'est pas de sortir son jeu et passer à un autre projet, mais d'accompagner le titre le plus longtemps possible.