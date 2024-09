Test Drive Unlimited Solar Crown : lifestyle et gameplay à Hong Kong dans le trailer de lancement

Test Drive Unlimited Solar Crown qui va appuyer sur l'accélérateur pour tenter une percée dans les charts. En attendant de savoir si le titre revient récupérer sa couronne de racing game connecté ultime, le trailer de lancement nous montre clairement les ambitions du titre et de son studio. D'une durée de 3 minutes, la vidéo introduit son univers, son ambiance et la ville de Hong Kong à travers des séquences lifestyle filmées en prises de vue réelles, avant de basculer dans le jeu avec des images de gameplay. Ça va vite, ça fait du bruit et c'est ça en met plein la vue.



La sortie de Test Drive Unlimited : Solar Crown est programmée pour le 12 septembre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.











Ça y est, la rentrée est lancée à pleine balle et du côté des éditeurs, les jeux commencent à sortir par dizaines. Chez Nacon, on a lancé TIEBREAK (on va se mettre sur le test, ne vous inquiétez pas) fin août, mais dans quelques jours, c'est