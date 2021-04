Test Drive Unlimited Solar Crown : les plateformes annoncées, mais toujours pas de gameplay

Test Drive Unlimited : Solar Crown

KT Racing. Sans surprise donc, celui qui essaiera de faire de l'ombre à Forza Horizon (entre autres) sortira sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Xbox One, PC et Nintendo Switch.



Il est également précisé que des constructeurs de renom seront présents (Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg, Apollo, Dodge et Bugatti), sachant que la vidéo d'aujourd'hui met en avant l’Aston Martin DB11 et le Range Rover Sport SVR. Quant à la customisation, elle concernera aussi bien les bolides que notre avatar, histoire d'être raccord avec l'ambiance luxueuse de cet épisode. Enfin, on nous prévient que de plus amples informations sur le jeu seront communiquées au mois de juillet. Peut-être qu'à ce moment-là, nous aurons droit à du gameplay ainsi qu'à une date de sortie.





revient sur le devant de la scène viéoludique à travers un trailer généreusement offert par Nacon. Malheureusement, la séquence en question ne laisse s'échapper aucune phase de gameplay, l'éditeur prenant toutefois le temps de préciser les plateformes qui accueilleront le jeu de course de