Test Drive Unlimited Solar Crown : nouveau trailer, date de sortie et virée à Hong Kong

Quatre ans après son annonce, Test Drive Unlimited Solar Crown tient enfin sa date de sortie, révélée au détour de la BigBen Week #7, qui n'est autre que l'événement annuel de l'éditeur français qui présente l'ensemble de son line-up à la presse. Nous y étions et nous avons pu prendre le jeu en mains, mais il faudra attendre la fin de l'embargo pour qu'on vous livre nos impressions. En attendant, le focus est mis sur le nouveau trailer, qui permet de nous plonger dans l'ambiance moite de Hong Kong, la ville dans laquelle va se dérouler le jeu, et donc les courses. Un setting différent des autres jeu de courses et qui va permettre de profiter de lieux à la fois très emblématique de la ville chinoise, mais aussi des endroits plus ouverts. A noter que les développeurs de Kylotonn annoncent avoir recréé Hong Kong à l’échelle 1/1, et qu'il sera possible de piloter les plus belles voitures sur ce bout de pays chinois.



La sortie de Test Drive Unlimited Solar Crown est attendue pour le 12 septembre 2024 et en accès anticipé dès le 5 septembre 2024 en précommandant le jeu.