Test Drive Unlimited Solar Crown : la Saison 2 se déroulera à Ibiza, premiers détails

Malgré un lancement chaotique, malgré encore des problèmes techniques, des bugs et de nombreuses plaintes de la part des joueurs, Test Drive Unlimited : Solar Crown poursuit sa campagne promotionnelle, en nous annonçant l'arrivée de la Saison 2. Changement d'ambiance et de lieu, puisqu'on va quitter la métropole de Hong Kong pour se rendre sur l'île d'Ibiza. Cette deuxième saison sera accompagné également d'une progression de clans exclusive à l’île avec 20 nouveaux niveaux, un Solar Pass gratuit incluant de nouvelles récompenses et des voitures dont 5 modèles revisités pour l’occasion. Nacon précise que les joueurs qui souhaitent obtenir les récompenses de la Saison 1 ont jusqu’au 10 décembre pour les récupérer : à compter de cette date, les récompenses apportées par la Saison 2 les remplaceront. A noter que pour débloquer l'accès à Ibiza, les joueurs doivent atteindre à minima le niveau 12 de réputation et le niveau 10 de clan. Vous êtes donc prévenus.