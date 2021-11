Test Call of Duty Vanguard : sa moyenne Metacritic inférieure à Black Ops Cold War, les notes dans le monde

Digital Chumps : 9.5/10

Cela fait quelques jours maintenant que Call of Duty Vanguard est sorti et du côté de Metacritic, on peut enfin réaliser une moyenne honnête de tous les tests qui sont sortis dans le monde côté presse spécialisée. Les canards JV lâchent enfin leur verdict et chose qu'on peut observer, cet épisode divise pas mal les journalistes, tiraillés entre campagne solo et mode multijoueur. Avec 75% de moyenne sur Metacritic dans sa version PS5 (pour un total de 46 critiques), Call of Duty Vanguard fait moins bien que Call of Duty Black Ops Cold War, noté 76% lui aussi dans sa version PS5 . Ce qui revient souvent, c'est que l'aspect plus intimiste dans le traitement de la Seconde Guerre Mondiale dans la campagne solo a divisé les testeurs. Si des personnes comme nous ont apprécié avoir quelque chose de neuf et des histoires plus humaines à suivre, d'autres reprochent effectivement ne pas retrouver les gros conflits de l'affrontement entre les Alliés et l'Axe. Côté multijoueur, en freinant le contenu, pas mal de personnes ont aussi été déçues que le lancement ne propose pas plus de maps, de mode et d'un Zombie plus conséquent. Allez, trêve de débat, place aux différentes notes, ou du moins un extrait.