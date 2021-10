Test Back 4 Blood : le jeu s'en tire pas mal, un Left 4 Dead amélioré, voici les notes dans le monde

Ça y est, après 2 ans de teasing, Black 4 Blood est enfin arrivé dans les bacs, avec cette furieuse envie de renouer avec le succès. Il est vrai que depuis Left 4 Dead, le studio Turtle Rock avait eu du mal à convaincre à nouveau. Certes, il y a eu Evolve qui était un projet fort intéressant, avec ce concept de gameplay asymétrique, mais le jeu n'a jamais trouvé son public. Nous étions en 2015 et le studio a eu du mal à se se retrouver. C'est d'ailleurs auprès de Warner Bros Games que Turtle Rock Studios a eu la force de nous proposer leur Black 4 Blood, qui reprend la structure et les mécaniques de jeu de son illustré aîné spirituel, à savoir Left 4 Dead. Au moment où l'on écrit ces lignes, une douzaine de médias spécialisés ont rendu leur verdict, et sur Metacritic, le jeu obtient pour le moment la note médiane de 79% dans sa version PS5 et PC. Les avis sont peu ou prou les mêmes, avec ce sentiment satisfaisant de retrouver une vieille licence, mais dans un écrin différent. Allez, sans plus attendre, voici les notes obtenues :



God is a geek : 9/10

Stevivor : 8.5/10

MGG Espana : 8.2/10

Worth Playing : 8/10

Twinfinite : 8/10

Metro GameCentral : 8/10

Hobby Consolas : 8/10

PCGame : 8/10

PlayStation Universe : 8/10

Impulse Gamer : 8/10

App Trigger : 8/10

Gamekult : 8/10

Windows Central : 8/10

PC Invasion : 7.5/10

GameGrin : 7.5/10

Fingers Gun : 7/10

Jeuxvideo.com : 15/20

Gamestar : 6.8/10