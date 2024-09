Test Astro Bot : le nouveau dieu de la plateforme 3D !

Le Test

A-t-on déjà eu une fin d'été et une rentrée aussi palpitante que celle de 2024 ? Je me pose la question car depuis mon retour de vacances mi-août, c'est le marathon des grands jeux. On a eu coup pour coup Black Myth Wukong puis Star Wars Outlaws qui sont sortis à quelques jours d'intervalle et dont je vous ai proposé mes tests complets. Deux jeux j'ai enchaînés, que j'ai terminés, parfois dans la douleur et qui m'ont surtout coupé de toute vie sociale. Je plaisante pas, ça fait une vingtaine de jours que je suis cloîtré chez moi, volets fermés, à poncer tous ces jeux. C'est un pur plaisir je vais pas me plaindre, mais c'est vrai que j'aurais aimé l'aide de Laurely Birba, notamment sur Black Myth Wukong où j'ai parfois bien lutté. Bref, je pensais avoir un peu de répit avant d'attaquer la rentrée, mais j'avais oublié que les éditeurs ont décidé d'attaquer fort en ce début de septembre. Et justement du côté de chez Sony, il y a un certain Astro Bot qui va débarquer ce 6 septembre, en exclusivité totale sur PS5 et qui fait saliver les amoureux de la plateforme 3D. Ça fait une petite semaine que je l'ai reçu et je l'ai terminé également, non pas à 100%, parce que je n'ai pas trouvé tous les secrets, mais aussi parce qu'il a fallu que j'enchaîne avec Warhammer Space Marine 2. Mais la question qu'on se pose là, tout de suite, maintenant, c'est de savoir si les très bonnes impressions qu'on a eues il y a 2 mois lors de la preview hands-on se sont concrétisées dans la version finale ? Allez je vous spoile vite fait : Astro Bot, ça déboîte !

Franchement, qui aurait imaginé une seule seconde que le petit robot de la PS5, qui servait de démo gratuite pour la nouvelle de console de Sony, allait devenir une référence en matière de plateformer 3D ? On a bien senti les qualités dans Astro Playroom en 2020, mais rien qui ne présageait que la Team Asobi allait développer un tel savoir-faire dans le genre. Et bien je peux vous le dire sans sourciller, j'ai jamais autant apprécié un jeu de plateforme 3D depuis, non pas Mario Oyssey qui m'avait laissé sur ma faim, mais Super Mario Galaxy 2. Croyez-le ou non, mais la réussite et la qualité de ce Astro Bot doit permettre à Sony de prendre conscience qu'elle possède de vrais talents en son sein pour miser sur les jeux de plateforme, bien trop rares dans son écosystème.









COMME AU BON VIEUX TEMPS DE LA PS2



On le sait, au fil des années et des générations, PlayStation s'est bâti une solide réputation dans les jeux solo narratifs, au point où ça en est devenu la marque de fabrique du constructeur japonais. On achète PlayStation pour ces licences qui nous racontent de belles histoires, couplées en plus à un gameplay carré. En revanche, il y a un genre de jeux qui manquent sur les machines PlayStation, ou plutôt qui se font de plus en plus rares : c'est le jeu de plateforme, notamment le plateformer 3D. Bien sûr, certains studios ou éditeurs tiers tentent quelques percées et on pense immédiatement à Sonic ou le revival de Crash Bandicoot, mais ça reste tout de même des apparitions trop rares. Sauf que du côté de Sony et de ses PlayStation Studios, c'est un peu la disette, le désert de Gobi. Bien sûr, je n'oublie pas Sackboy sorti il y a 4 ans en même temps que la PS5, mais le jeu était loin d'être mémorable. On lui avait d'ailleurs mis 14/20 à l'époque. Et puis, il faut se rappeler que durant la génération PS2/PS3, Sony a tenté de suivre le sillon tracé par Mario et Nintendo en proposant de belles licences. Ape Escape, Jak & Daxter, Ratchet & Clank, LocoRocco, Sly Raccoon, il y a plusieurs tentatives et souvent avec réussite et c'est dommage que ces séries ont disparu du paysage vidéoludique aujourd'hui. Mais compte-tenu de la qualité de ce Astro Bot et si le succès commercial est au rendez-vous, Sony doit miser davantage sur le plateformer 3D, PlayStation en a besoin, nous en avons besoin. Pourquoi ? Parce que j'ai rarement eu autant la banane en jouant à un jeu ces dernières années, à tel point que je l'ai avalé d'une seule traite. J'ai joué au jeu non-stop pendant 3 jours et même si je ne l'ai pas platiné, il m'a fallu un peu plus de 15h pour terminer l'aventure principale. Alors je sais que d'autres journalistes ont platiné le 100% en 15h, mais je peux vous garantir que quoi qu'il arrive, ces 15h qu'elles soient pour l'aventure principale ou le Platinum, ça été un régal de bout en bout.









Mais qu'est-ce qui fait qu'Astro Bot est un jeu aussi plaisant, aussi enthousiasmant ? Son univers pour commencer, qui reprend évidemment ce qui avait été introduit il y a 4 ans avec Astro Playroom, à savoir cet univers entièrement fait de robotique et qui possède une esthétique bien à lui, reconnaissable entre mille. Personnages, faune, flore, objets, tout est représenté avec soin et cohérence, si bien qu'on est immergé dans ce monde plein de douceur. Il se dégage en effet une espèce de rondeur, de chaleur qui fait qu'on se sent bien dans ce monde. C'est coloré, c'est chatoyant, les niveaux sont remplis d'éléments animés qui donnent envie de tout regarder, de tout explorer. Il se passe en effet mille et une choses à l'écran, ce qui crée une véritable connexion entre le jeu et le joueur, avec un sens du détail que les puristes comme moi apprécient fortement. Les petites animations des personnages, la végétation qui se plie à chaque passage d'Astro, les traces de pas dans le sable, dans la neige, dans la boue, les goutellettes qui coulent le long d'Astro lorsqu'il sort d'un point d'eau, même le rendu de la mer, et des fluides de manière générale, sont archi bien gérés dans le jeu. Et puis surtout, Astro Bot possède un moteur physique incroyable, capable de gérer chaque objet, chaque particule de manière indépendante. Team Asobi le sait, Nicolas Doucet le sait et il n'hésite d'ailleurs pas à le faire-savoir à presque chacun des niveaux dans le jeu. Et je vais pas vous mentir, c'est un vrai plaisir que de se jeter dedans, un peu comme si on plongeait dans une piscine à boules mais de façon IRL. Le kiffe total !







GAMEPLAY CHIRURGICAL





Mais il n'y a pas que les graphismes qui sont un argument de vente dans Astro Bot, il y a aussi le gameplay, surtout le gameplay en fait, et c'est sans nul doute la plus grande réussite du jeu et d'un vrai savoir-faire que Team Asobi ne doit pas perdre. Ce qui surprend avant tout quand on joue à Astro Bot, c'est ce feeling incroyable, cette fluidité avec laquelle tout s'enchaîne dans le jeu. Il y a un tempo incroyable, chirurgical même, qui permet au joueur de se permettre tout et n'importe quoi, puisque les contrôles répondent au doigt et à l'oeil. Tout est réglé au millimètre près, que ce soit la vitesse de déplacement, les différents sauts à gérer, la distance des sauts, les attaques, les obstacles à comprendre, tout est parfaitement huilé, avec ce côté instinctif qui prouve que Team Asobi maîtrise le genre. Jusqu'à présent, il n'y avait que Nintendo et sa skill légendaire de l'école du gameplay qui était capable d'une telle maîtrise, mais aujourd'hui, on peut le dire, il y a désormais Team Asobi. Et cette sensation de fluidité imparable est appuyé par l'absence de temps de chargement. Il n'y a littéralement aucun loading screen qui va interrompre le fluide des actions, à tel point que dans certains niveaux, les plus corsés, ceux qui sont là pour nous faire suer eau et sang, mettre nos nerfs à rude épreuve, ça en devient addictif. On perd, on chute, on meurt, on reprend aussi sec, dans la demi-seconde, ce qui permet justement de conserver ce tempo si important quand il faut parfois faire davantage preuve de réflexe que de réflexion.







IDEA FACTORY





Un bon jeu de plateforme se mesure aussi par la qualité de ses idées et là encore Astro Bot prouve qu'il fait désormais partie des grands de ce monde. En plus de ses capacités de base, Astro va se voir octroyer des gadgets qui vont lui permettre d'obtenir des capacités supplémentaire, souvent adaptés à des niveaux bien précis. Il s'agit en réalité d'animaux qui vont venir se greffet dans le dos de notre petit robot et qui vont lui permettre de réaliser des choses jusqu'alors impossible. Le chien par exemple lui permet de foncer en ligne droite telle une fusée énervée. Pratique pour défoncer certains murs et parois, mais aussi de traverser des crevasses. La poule permet de s'envoler durant un court instant, là aussi à la vitesse d'une fusée. Ça permet d'atteindre des plateformes en hauteur, mais aussi de défoncer des éléments de décor. Le pingouin est quant à lui efficace dans les fonds marins pour se déplacer plus rapidement, mais aussi de prendre de la vitesse pour faire des bonds énormes hors de l'eau. L'éléphant est capable d'aspirer du fluide pour ensuite le transformer en plateforme, ce qui permet là aussi de passer des espaces vides ou de prendre de la hauteur. Le poulpe quant à lui va permettre à Astro de gonfler comme un ballon de baudruge et donc de s'envoler pendant un laps de temps défini, tandis que le timer permet de ralentir le temps et donc d'anticiper des actions impossibles jusqu'alors. Et on n'oublie pas de parler de la souris qui va permettre à Astro de diminuer de taille et ainsi passer dans des espaces riquiqui et trouver des planques qu'on aurait même pas soupçonnés. Reste alors le singe qu'on connaît déjà depuis Astro Playroom et la grenouille qui va permettre à notre rebot de puncher ennemis et décors en plus de s'accrocher à certains éléments gluant dans les environnements. Bref, tout cela est parfaitement intégré dans le jeu, avec une science maîtrisée dans le level design, c'est une vraie réussite.









Comme tout bon plateformer qui se respecte, Astro Bot est découpé en plusieurs mondes, plusieurs univers, représentés ici par des planètes. On va en effet parcourir des systèmes qui se distinguent par leur variété mais aussi les boss à affronter. On passe d'environnements urbains à des jungles luxuriantes, des niveaux aquatiques magnifiques, des espaces enneigées, des temples aztèques, des pyramides sous les sables, des univers japonisants et cerise sur le cake, des niveaux qui s'inspirent d'autres univers PlayStation. On a vu God of War et cette transformation en Kratos de la part d'Astro, sachez que le jeu regorge d'autres surprises similaires, qu'on n'a malheureusement pas le droit de vous détailler ni même vous montrer dans notre test. Sony veut que la surprise pour vous soit intacte et je les comprends. Mais sachez ces niveaux sont une véritable bouffée d'air frais et une idée de génie, car ça permet de faire la connexion avec les autres licences de PlayStation, mais pas que. Parce que oui, Astro Bot n'hésitera à introduire moult caméos et autres easter eggs venus de tout le jeu vidéo et l'autre intérêt du jeu, c'est d'ailleurs de tous les retrouver. God of War, The Last of Us, Bloodborne, Horizon, Ape Espace, Jak & Daxter, Ridge Racer, Journey, Ratchet & Clank, il y a même des licences comme Street Fighter, Tomb Raider, Persona, Katamary Damacy, Metal Gear Solid, Mouse et bien d'autres encore.







Car le jeu de Team Asobi a aussi l'intelligence de miser sur la collectionnite et cette envie de tout avoir avec soi. En gros, entre deux systèmes solaires à nettoyer, il ne sera pas rare de revenir à la base des bots pour non seulement rassembler tous les robots que vous aurez retrouver dans chaque niveau, mais aussi améliorer sa base. Certaines portions de ce hub plus tranquille se débloquent en fonction du nombre de bots en votre possession, permettant de débloquer encore d'autres bots, de dénicher des secrets, mais aussi faire avancer l'histoire. Celle-ci est basique, à savoir retrouver l'ensemble des pièces matériels du vaisseau PS5 qui a été démantelé par l'affreux extraterrestre vert. D'ailleurs, Astro Bot n'oublie de faire appel aux capacités de la DualSense : pavé tactile, effets gyroscopiques, microphone, retours haptiques et bien sûr gâchettes adaptatives, rien n'a été oublié et on s'amuse vraiment avec.







LE DOSAGE EST PARFAIT





Concernant la difficulté et la durée de vie, Astro Bot est parvenu à trouver un bel équilibre. Pour un expert de la plateforme 3D, le jeu ne lui posera pas trop de problème, d'autant que les checkpoints sont ultra nombreux et assez bien positionnés. Comme je l'ai indiqué plus haut, en ligne droite, sans le Platinum, j'ai fini le jeu en 15h à peu près et les seuls moments compliqués sont les niveaux bonus à finir d'une traite, sans mourir une seule fois, sous peine de tout recommencer depuis le début du niveau. Je vous jure que certains passages sont particulièrement ardus, mais rien d'insurmontables. En revanche, ce qui est plutôt bien fichu avec Astro Bot, c'est qu'il a réglé sa difficulté pour un public familial, plus jeune, qui trouvera du challenge à revendre. D'ailleurs, si on s'amuse à comparer, Astro Bot est bien plus compliqué à gérer que les derniers Super Mario, notamment l'épisode Wonder qui était un peu un partie de santé. En vrai, c'est bien dosé et seuls les boss peuvent montrer un peu de difficulté pour les plus jeunes, mais il faut aussi les impressionner.