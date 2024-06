Astro Bot : un nouveau jeu de plateforme pour la PS5, qui rappelle Mario

C'est sans nul doute le jeu qui aura cristallisé tout le State of Play qui manquait un peu de souffle, Astro Bot sera de retour en 2024 sur PS5, dans une nouvelle aventure complète. Baptisé simplement 'Astro Bot', ce nouvel épisode reprendra le concept du jeu qui était offert avec la PS5, mais rallonté sur plusieurs dizaines d'heures de jeu. Il suffit de jeter un oeil au trailer diffusé pour l'événement pour comprendre que les développeurs de Team Asobi veulent prouver qu'il s'agit là de leur jeu le plus ambitieux. Et c'est vrai qu'on retrouve tous les ingrédients des plateformers habituels, avec cette diversité dans les environnements et une grande variété dans le gameplay. Il a été annoncé 6 mondes, repartis en 80 niveaux, avec bien sûr des boss gigantesques à abattre. Le jeu ira plus loin en proposant moult caméos, comme ce bon vieux Nathan Drake et de Kratos qu'on aperçoit dans le trailer, mais en mode Astro Bot. C'est tout mignon.



La sortie d'Astro Bot est attendue pour le 8 septembre prochain, exclusivement sur PS5.