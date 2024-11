Astro Bot : Succès ou déception ? Les premiers chiffres de ventes sont tombés

En lice pour faire partie des prétendants au GOTY 2024, Astro Bot est un jeu qui laissait planer le doute quant à son succès commercial. Si les avis presse ont été unanimes, avec une moyenne de 94% sur Metacritic, la question restait de savoir si le public avait répondu présent. Après des mois de silence, Sony Interactive est sorti de son silence et c'est à l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels que le constructeur japonais a lâché les premiers de chiffres de ventes. Plus de 1.5 million de ventes en l'espace de deux mois, 58 jours très précisément, ces chiffres sont libres à interprétation. Pour certains, c'est une déception, notamment si l'on prend en compte toute la dimension marketing qui a été déployée par Sony pour en faire la promotion. Pour d'autres, c'est un joli succès, d'autant que le public PlayStation a un peu oublié ce genre de jeu : le plateformer. C'est donc toute une génération qu'il faut séduire, puisque c'est Nintendo qui s'est accaparé cette frange de la population. De même, pour certains analystes, souvent ceux de Twitter, il va falloir attendre les fêtes de fin d'année pour voir si les ventes vont décoller ou se tasser.



Dans tous les cas, Hiroki Totoki, le PDG de Sony Interactive Entertainment a tenu à rassurer ses actionnaires par les mots suivants : « 37% des utilisateurs ayant acheté Astro Bot n'avaient pas acheté de jeu PlayStation Studios au cours des deux dernières années. Le pourcentage de jeunes groupes d'âge et de familles ayant acheté le titre était beaucoup plus élevé que pour d'autres titres, et ce jeu contribue de manière significative à l'élargissement de la base d'utilisateurs grâce à l'acquisition de nouveaux utilisateurs et à l'expansion de notre portefeuille de titres ». Cela signifie bien que Sony Interactive Entertainment a conscience que l'ADN de sa marque doit renouer avec le public jeune, et capitaliser dessus.