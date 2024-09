Astro Bot : un DLC gratuit arrive avec des Bots VIP en plus, lesquels à votre avis ?

Encensé par toute l'industrie, mais aussi les joueurs, Astro Bot est de loin le petit bonbon sucré que tout le monde a aimé sucer en cette rentrée. Et c'est bien normal, non seulement le titre jouit d'une finition irréprochable, mais en plus, son gameplay a été taillé dans un diamant pur, à tel point que le jeu rivalise face aux meilleurs Super Mario. S'il faut une quinzaine d'heures de jeu pour venir à bout de l'aventure complète, la Team Asobi a prévu du contenu en plus à venir. C'est en effet à l'occasion d'une interview avec la chaîne YouTube 'Quest Daily' que Nicolas Doucet a révélé qu'un DLC gratuit va prochainement arriver pour enrichir le contenu. Il précise qu'il s'agira de petites choses mineures et non un bout d'aventure en plus. On pourra compter sur des niveaux speedruns corsés, des bots VIP en plus à sauver et quelque chose qui aura un feeling jouet à découvrir. On ne voit pas trop de quoi parle le game director du jeu, mais on lui fait entièrement confiance pour que ce soit plaisant à jouer. En attendant, certains spéculent déjà sur les licences qui pourraient faire leur chemin vers le monde d'Astro Bot. Rayman ? Assassin's Creed ? Hitman ? Final Fantasy ? Half-Life ? Black Myth Wukong ?

« Oui, nous avons donc du contenu téléchargeable gratuit, donc ce sera gratuit. Il sortira cette année. Il sera plus petit. Vous savez, il ne sera pas énorme, mais il se concentrera sur l’une des fonctionnalités que les gens ont appréciées dans la PLAYROOM d’ASTRO, à savoir les speedruns. Vous savez, il y avait des speedruns, et les niveaux étaient assez courts, mais le fait de pouvoir rejouer et continuer à gagner du temps… avec de nouveaux robots VIP à sauver, donc certains personnages que nous n’avons pas encore inclus apparaîtront. Mais oui, cela va arriver, et cela va vraiment se concentrer sur des niveaux plutôt difficiles. Mais si nous le pouvons, nous aimerions également insérer quelque chose qui ressemble un peu à un jouet, quelque chose qui pourrait vraiment plaire à n’importe quel joueur. Mais nous ne sommes pas trop sûrs de cela. Mais les éléments difficiles arrivent certainement. »