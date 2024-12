Astro Bot devient le GOTY 2024, Nicolas Doucet très ému et très touchant sur scène

Swen Vincke, le PDG de Larian Studios, les créateurs de Baldur's Gate 3, GOTY de 2023. De quoi donner le sourire à tous les joueurs, mais aussi tous les enfants qui ont découvert un jeu d'une maîtrise folle, avec un rythme incroyable et par-dessus un gameplay parfaitement emboîté. Un prix totalement mérité, loin d'être volé et qui va sans doute rappeler à Sony Interactive Entertainment qu'il y a de la place pour faire revenir les jeux de plateforme au sein de son écosystème...











C'était évidemment le clou du spectacle, celui pour lequel des centaines de milliers de personnes sont restées debout jusqu'à 5h30 pour cette soirée des Game Awards (en plus des annonces et autres World Premiere) : le jeu de l'année a été attribué à Astro Bot. Le jeu de Team Asobi était en frontal face à des titres tels que Black Myth Wukong, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor Re-Fantasio, Balatro et Elden Shadow of the Erdtree, mais c'est lui qui repart avec la statuette ultime. A l'annonce de sa récompense, Nicolas Doucet, le game director du jeu, a tout de suite été pris d'émotion et c'est avec une joie immense et une gratitude envers tous ses collègues du studio Team Asobi qu'il a reçu son trophée des mains de