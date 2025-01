Astro Bot a "presque battu Nintendo à son propre jeu", l'ancien Patron de Nintendo félicite le jeu

Fraîchement élu Game of the Year de l'année 2024 lors de la cérémonie des Game Awards en décembre dernier, Astro Bot est un jeu qui continue à ramasser moult récompenses à droite comme à gauche. Pas plus tard qu'hier, le jeu de Team Asobi est reparti avec quatre prix aux New York Game Awards, qui étaient co-organisés par l'ancien président de Nintendo of America Reggie Fils-Aimé. Sur ces quatre prix, il en a remporté trois : le prix de la meilleure musique dans un jeu, le prix du meilleur jeu pour enfants et le prix du meilleur jeu de l'année. Avec Reggie Fils-Aimé comme animateur, et après de nombreuses comparaisons entre Astro Bot et certains titres Super Mario de chez Nintendo, l'ancien PDG de Nintendo of America s'est laissé aller à quelques compliments qui ont eu une résonance importante.









"Je dois l'admettre, Astro Bot a presque surpassé Nintendo à son propre jeu". Des propos qui ont été recueillie par des rires dans la salle, mais on se souvient du discours de Nicolas Doucet (le game director d'Astro Bot), lors des Game Awards, qui expliquait que les jeux Mario ont énormément inspiré Astro BOt et sutout Nintendo a montré la voie de l'innovation et de la qualité de manière constante.