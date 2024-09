Astro Bot : le DLC (gratuit) arrive, voici tous les nouveaux Bots surprise à sauver

L'information avait déjà circulé quand Nicolas Doucet avait été interviewé par certains médias après la sortie d'Astro Bot, mais le State of Play du Tokyo Game Show 2024 l'a confirmé : il y aura bel et bien un DLC gratuit pour le plateformer de la PS5. Pas moins de 5 nouveaux niveaux speedruns en plus, 10 bots surprise à délivrer, voilà de quoi relancer l'intérêt pour les nombreux joueurs qui ont déjà platiné l'aventure Astro Bot. On sait déjà que les célèbres super-démocrates de Helldivers seront là, mais que Eve de Stellar Blade viendra aussi consommer ces canettes près de son distributeur. Pour le reste, on vous reste spéculer sur l'identité de ces invités surprise. L'arrivée du DLC est prévu pour cet automne.