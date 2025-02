Astro Bot : une nouvelle galaxie, 5 nouveaux niveaux et des bots en plus, et c'est toujours gratuit !

Astro Bot n'était peut-être pas présent lors du State of Play du 12 février 2025, il n'en reste pas moins qu'il a quelque chose à nous annoncer, et en l'occurence l'arrivée de 5 nouveaux niveaux et bots spéciaux. Cette mise à jour gratuite est disponible dès aujourd'hui, permet de découvrir une toute nouvelle galaxie, du nom de Néant Malveillant, et on peut jouer au premier niveau qui répond au nom de Tic Tac Zap. Les autres arriveront au rythme d'un nouveau stage par semaine, avec les dates suivantes :

13 février Tic Tac Zap

20 février Poussée Explosive

27 février Cocori-K.O.

6 mars Compagnon Grognon

13 mars Bouboule Blindée



Team Asobi précise cependant que contrairement à Festival Hivernal, ces niveaux en plus ne seront pas une promenade de santé, et que seul le skill permettra d'aller plus loin.