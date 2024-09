Astro Bot : de nouvelles séquences de gameplay sur PS5 et un reportage chez Team Asobi

Team ASOBI a tenu aussi à montrer un peu plus les coulisses du développement de son jeu. Les principaux responsables du projet sont là, comme Nicolas Doucet, histoire de mieux comprendre l'élaboration du gameplay, les enjeux, la technique et leurs envies.

Si Concord est malheureusement un flop monumental pour Sony, le constructeur japonais compte bien se rattraper avec un autre jeu : Astro Bot. Annoncé il y a quelques mois à peine, le titre des studios Team Asobi représente l'une des plus belles exclusivités pour la PS5. Il faut dire que depuis son reveal, les vidéos de gameplay et les previews hands-on, ce Astro Bot a des chances pour faire partie des jeux les plus enthousiasmants de 2024. Plateformer qui emprunte beaucoup à la concurrence comme Super Mario, mais qui insuffle sa propre personnalité, le titre mené par Nicolas Doucet a bien l'intention de montrer leur savoir-faire en matière de plateforme 3D. Mais Astro Bot ira plus loin que son gameplay qui s'annonce chirurgical, il y a aussi son univers, très attachant et ses nombreux caméos comme on peut le voir dans ce trailer où l'on peut carrément devenir Kratos et manipuler sa hache. On sait d'ailleurs que le jeu sera rempli de références PlayStation, mais pas que, avec plus d'une centaine d'easter eggs à dénicher.Mais ce n'est pas tout, en plus de ce trailer de lancement,La sortie d'Astro Bot est attendue pour le 6 septembre 2024.