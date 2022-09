Tencent embauche Shawn Layden, l'ancien Président de Sony Interactive Entertainment

Tencent, qui a fait parler de lui il y a quelques semaines encore avec la prise de participation au capital d'Ubisoft et surtout de la Guillemot Brothers Holding (49,9%), est à nouveau au coeur de l'actualité gaming. En effet, nous venons d'apprendre il y a quelques instants que Shawn Layden, l'ancien Président de Sony Interactive Entertainment America, a été embauché par le géant chinois au poste de conseiller stratégique. L'information a été partagé par Shawn Layden en personne sur son compte LinkedIn, déclarant qu'il est ravi de rejoindre Tencent Games dans ce nouveau rôle. Son objectif sera de conseiller, assister et soutenir l'équipe de Tencent alors qu'elle approfondit ses activités et ses engagements au sein de l'industrie du jeu vidéo. Il faut dire que depuis quelques années maintenant, la Chine est devenu un marché incontournable pour les constructeurs de jeux vidéo, qui ne peuvent plus se détourner d'un pays qui compte plus de 1.4 milliard d'habitants et dont l'appétence pour le jeu vidéo ne cesse de croître.

Nous sommes à un moment décisif dans le jeu et le divertissement interactif. Il existe de nombreuses voies possibles, mais seules quelques-unes sont profondes, élargissantes, inclusives, édifiantes, inspirantes et / ou durables. Je suis ravi de poursuivre ce voyage de découverte et je remercie Tencent pour cette opportunité.



Shaw Layden a prouvé pendant ses années PlayStation sa vision du jeu vidéo, en portant la société japonaise dans le coeur des joueurs. La stratégie de l'ère PS4 est en effet un modèle de stratégie et de communication, tout l'inverse de ce que fait Jim Ryan aujourd'hui, le nouveau Président de Sony Interactive Entertainment qui est en train de doucement mais sûrement d'écorcher l'image ultra positive de PlayStation auprès des joueurs, avec des décisions plus que controversées. On imagine que son rôle au sein de chez Tencent est justement de prouver que le groupe chinois a des ambitions réelles dans le jeu vidéo de demain.



Shawn Layden a quitté Sony Interactive Entertainment en septembre 2019.