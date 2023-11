Tekken 8 : Vincent Cassel arrive dans le jeu avec un style à la John Wick, voici le trailer

Bandai Namco Entertainment a profité du coup d'envoi de la Paris Games Week pour révéler un nouveau personnage de Tekken 8, un combattant inédit dont la particularité est d'être français, d'accord, mais surtout d'être incarné par le comédien Vincent Cassel. Il s'agit en effet de Victor Chevalier, premier personnage français de la licence (Lili est monégasque, bien que parlant français), et qui n'est autre que le co-fondateur des forces indépendantes des Nations Unies. Il a suivi les traces de son père et s'est engagé dans la marine française avant de rejoindre les Nations Unies, dans le but de sauver davantage de personnes. C'est lui qui a fondé aussi la Raven Force, des forces armées qui ont le pouvoir d'agir à leur guise pour contrer les forces armées privées de l'entreprise. Avec son costume trois-pièces blanc, il incarne le chic et l'élégance à la française, mais en matière de style de combat, il emprunte beaucoup à John Wick pour sa maîtrise des armes à feu et du katana.

Bandai Namco Entertainment a donc pensé à Vincent Cassel pour incarner Victor Chevalier et une vidéo coulisses permet de voir comment le comédien français a décidé de lui donner vie, sachant que Tekken est un jeu auquel il a beaucoup joué étant plus jeune. "J'ai découvert TEKKEN dans les années 1990 et je me suis intéressé à ce jeu-là en particulier car parmi les personnages, il y'avait Eddy Gordo un capoeriste et à l'époque, je faisais moi-même de la capoeira donc je jouais exclusivement avec lui. J’ai donc été flatté d’avoir été choisi pour participer à la création de la voix du premier personnage Français d’un jeu aussi internationalement reconnu. Le personnage de Victor Chevalier me plait car il est très élégant et j'ai l'impression qu’il colporte, à travers sa manière d'être et de s'habiller, une certaine idée de l'élégance française" confie



La sortie de Tekken 8 est attendue pour le 26 janvier 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.