Tekken 8 : Ling Xiaoyu nous montre son style Dancing Phoenix

On ne sait pas trop ce qui passe autour de la communication de Tekken 8, mais clairement, il y a une accélération assez incompréhensive. Moins de 24 heures après nous avoir présenté Jun Kazama, qui précédait celle de Jack-8 quatre jours plus tôt, voilà que c'est le personnage de Ling Xiaoyu qui a le droit à sa présentation en bonne et due forme. Sans doute que c'est l'événement européen que Bandai Namco Entertainment a organisé il y a quelques jours dans ses locaux lyonnais qui a provoqué cet enchaînement de vidéos, puisque les personnes et les médias invités ont communiqué sur ce personnage. Arrivée dans Tekken 3, Ling Xiaoyu est aussi connue pour avoir eu Heihachi comme maître, tandis que ses sentiments se portent vers Jin Kazama. Sa technique de combat, le fameux Dancing Phoenix, lui permet d'être efficace malgré son petit gabarit, et de surprendre ses adversaires, même les plus imposants. On vous laisse admirer ses performances physiques.La sortie de Tekken 8 n'est toujours pas connue en revanche, mais on sait qu'il sort sur PC, PS5 et Xbox Series.