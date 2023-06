Tekken 8 : le jeu sera jouable en juillet pour certains joueurs, tous les détails

Tekken 8 n'était peut-être pas au Summer Game Fest de Geoff Keighley, mais le jeu de baston de Bandai Namco Entertainment n'a pas manqué de se faire remarquer aujourd'hui. Nous avons en effet appris la mise en place d'un test réseau fermé (CNT), qui débutera le 21 juillet 2023, et qui permettra aux heureux élus d'avoir accès au jeu en avant-première et ce pendant plusieurs semaines. Pour accéder au Saint Graal, il faudra penser à donner son feedback et influencer les mécanismes et fonctionnalités clés du jeu. Pour ce faire, le CNT TEKKEN 8 proposera des "Ranked matches" en ligne avec un matchmaking multiplateforme. Les joueurs sélectionnés pourront choisir parmi 16 personnages, dont Jin, Kazuya, Paul, Law, King, Lars, Jack 8, Xiaoyu, Nina, Leroy, Lili, Asuka, Hwoarang, Bryan et même Claudio. Il y aura cinq scènes disponibles : Urban Square, Yakushima, Rebel Hangar, Sanctum et Arena.



Le CNT se déroulera sur deux sessions différentes, la première semaine une CNT uniquement disponible sur PS5, et la deuxième semaine une CNT disponible pour les trois plates-formes : PS5, Xbox Series X|S et PC. Aucun abonnement au Xbox Live Gold ou PlayStation Plus n’est requis pour participer. Les personnes qui souhaitent participer peuvent commencer à s’inscrire sur ce site. Les participants au CNT seront sélectionnés selon le principe du premier arrivé, premier servi.







La date et les heures de session du CNT TEKKEN 8 sont les suivantes :



Semaine 1 – PlayStation 5 uniquement

21 juillet, 10h00 CEST – 24 juillet, 9h00 CEST

Une maintenance aura lieu du 21 juillet 22h00 CEST au 22 juillet 1h00 CEST



Semaine 2 – PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

28 juillet, 10h00 CEST – 31 juillet, 9h00 CEST

Une maintenance aura lieu du 29 juillet 10h00 CEST au 29 juillet 13h00 CEST



Les joueurs PlayStation 5 participant à la session de la semaine 1 pourront également participer à la session de la semaine 2.