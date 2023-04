Tekken 8 : Emilie de Rochefort dévoile ses compétences et son petit chat aussi

Après nous avoir enchaîné de trailers tous les 2 jours en début de mois pour être raccord avec l'EVO Japan, Bandai Namco Entertainment s'est calmé avec les vidéos de gameplay de Tekken 8. Après une pause de trois semaines bien maritée, la communication reprend et c'est Lili qui revient pour nous montrer ses compétences, son petit chat Salt, mais aussi son bon français. Parce oui, Lili vient de chez nous, et si tout le monde la connaît sous le nom de Lili, son nom véritable n'est autre que Emilie de Rochefort. Histoire de bien prouver qu'elle vient de la haute, Harada-san et ses équipes sont allés jusqu'au bout, en l'habillant de dentelles et de froufrous, sans oublier de lui mettre un shorty, parce que 2023. Introduite dans Tekken 5, Lili est le 15è personnage annoncé par Bandai Namco et on apprécie que son doublage ait été assurée par une véritable comédienne française.La sortie de Tekken 8 reste inconnue à ce stade, mais d'après certaines rumeurs, le jeu n'arrivera pas avant 2024...