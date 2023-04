Tekken 8 : du cross-play et d'autres fonctionnalités online sont annoncées

Après plusieurs semaines de promotion intensive, Tekken 8 prend enfin le temps de se poser. Les principaux combattants qui étaient jouables pour l'EVO Japan ont tous été dévoilés et Bandai Namco Entertainment va prendre son temps pour lever le voile sur l'identité des autres personnages. En attendant, du côté de Katsuhiro Harada, on essaie de répondre à la communauté, qui a évidemment plein de questions à poser. Sur Twitter, le producteur de la série a confirmé que Tekken 8 sera compatible cross-play. Une fonctionnalité attendue par tous les amateurs de baston virtuelle, qui pourront ainsi affronter n'importe qui, quelle que soit la plateforme sur lequel le jeu tourne. Harada précise dans le même temps que l'idée de proposer du cross-play avait été soumise il y a plusieurs années, mais qu'il avait essuyé un refus suite aux désaccords entre constructeurs. Ce temps est désormais révolu.





Crossplay? Of course I will. BTW When the previous generation consoles were released, I had already proposed crossplay between the two platformers. However, at that time, they were at odds with each other over their mutual interests (and P2P security issue) & repeatedly refused. https://t.co/I8b38YfePh



Mais ce n'est pas tout, la fameuse technologie du rollback network sera également implémentée dans Tekken 8, ce qui devrait permettre un jeu en ligne bien plus favorable. Là encore, c'est Harada-san qui a répondu au message d'un internaute sur Twitter pour confirmer tout cela, avec son franc-parler légandaire, qui lui a d'ailleurs valu quelques incompréhensions par moments...





already installed it, and it already has what you want. The reason WHY we don't make big announcements like cross-play is Cuz even if we make big announcements, people like you will only say things like, "waaaa! That's normal in this day and age."

So shut up & sit the hell down. https://t.co/ZA1ZKMV9gC