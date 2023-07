Tekken 8 : Claudio Serafino nous dévoile ses attaques dans cette vidéo de gameplay

Près d'un mois qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Tekken 8 et c'est donc un plaisir de voir que Bandai Namco Entertainment n'avait pas fini de nous dévoiler le contenu du roster. Aujourd'hui, c'est Claudio Serafino qui est à l'honneur, personnage apparu dans Tekken 7 et qui ne jouit pas de la même popularité que Jin Kazama, Paul Phoenix, Marshall Law ou bien encore Emilie de Rochefort pour ne citer qu'eux. Pourtant, c'est un personnage à ne point sous-estimer, lui qui aime bien briller par le style comme les coups brutaux. Il est surtout le premier combattant d’origine italienne de la saga et il parle d'ailleurs italien dans le jeu. Claudio est d'ailleurs le leader actuel des Sirius Marksmen, une société secrète vieille de plusieurs siècles comprenant des exorcistes. Heihachi Mishima cherche à entrer en contact avec lui afin de se servir du réseau secret de leur société et rallier l'opinion publique à la Mishima Zaibatsu. Rappel, Tekken 8 bénéficiera d'une bête fermée dans quelques jours, mais sa date de sortie reste à ce jour inconnue.