Tekken 8 : c'est 2 millions de ventes en seulement 1 mois

Tekken fait partie des grosses licences de l'écurie Bandai Namco et la sortie du 8ème épisode était déjà pré-destiné à un succès. Il faut dire qu'avec 11.8 millions d'exemplaires vendus, Tekken 7 avait préparé le terrain et c'est donc sans grande surprise que nous avons appris le lancement réussi de Tekken 8. Ce dernier s'est en effet écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires en l'espace d'un mois. De quoi bien appréhender la suite des événements et du contenu que l'éditeur prépare pour la communauté et les tournois eSport, qui débuteront via le TEKKEN WORLD TOUR 2024. Bandai Namco a aussi prévu d'introduire la boutique du jeu, proposant des objets de personnalisation comme des costumes issus des épisodes précédents, des skins de personnages pour les avatars, etc.