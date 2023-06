Tekken 8 : Bryan Fury met des patates de forain dans son trailer de gameplay

Hwoarang et ses kicks de taekwondoiste, Bandai Namco Entertainment nous propose de nous intéresser à Bryan Fury, un autre personnage lui aussi bien énervé et qui n'hésite pas à coller des patates de forain pour se faire comprendre. Arrivé dans Tekken 3, Bryan s'est imposé comme un personnage fort et intéressant dans son histoire. Ancien membre d'Interpol, il est devenu malveillant et présente tous les symptômes de l'ancien flic pourri, qui aime tabasser ses victimes au sol. Grâce à ces implants cybernétiques, il est capable de décupler ses forces et de faire de sérieux dégâts chez ses adversaires. Ses cicatrices sur le corps lui permettent aussi d'imposer une certaine peur, tout comme son regard bien sombre. Ah oui, sa furie lui permet de sortir une gatling et d'arroser copieusement son ennemi. Bourrin.



La date de sortie de Tekken 8 se fait toujours attendre, et d'après certaines informations, le jeu ne serait pas prévu pour 2023. Vu son état d'avancement, ça nous paraît peu probable.





Quelques semaines après