Tekken 8 : au tour de de Jun Kazama de nous montrer comment elle fout des mandales

Les vidéos de Tekken 8 s'enchaînent comme des perles et clairement, Bandai Namco Entertainment ne nous laisse pas le temps de respirer. Quatre jours seulement après nous avoir présenté le nouveau Jack-8, c'est au tour de Jun Kazama de nous montrer qu'elle est apte à balancer des grosses mandales comme ses homologues masculins. Compagne de Kazuya Mishima, c'est donc la mère de Jin Kazama qu'elle a élevé seule. Elle fait donc son grand retour dans la saga de façon canonique, scénaristiquement parlant, même si physiquement, elle semble aussi jeune que son fils. Toujours très portée sur la nature, Jun arrivera avec son stage bien à elle, où les animaux et la végétation sont au centre de tout. Il y a même un cours d'eau qui assure de jolis effets d'éclaboussure. On imagine que d'autres combattants nous seront révélés dans les prochains jours et on se demande toujours à quelle date Katsuhiro Harada compte sortir son jeu... On aura de toutes les façons des nouvelles lors de l'EVO Japan qui va se déroule ce week-end.