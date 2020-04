Tekken 7 : un trailer bien complet fait le récap de la Saison 3

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Tekken 7 s'est considérablement enrichi depuis sa sortie en 2017. Fort de plusieurs saisons pertinentes, apportant de nouveaux modes de jeu et des personnages inédits ou tirés des anciens opus, et s'appuyant sur un contenu déjà bien solide ainsi qu'une communauté soudée, le jeu de Bandai Namco s'est écoulé à plus de cinq millions d'exemplaires. Et histoire d'achever la Saison 3 comme il se doit, l'éditeur vient de publier un gros trailer récapitulatif de tout son contenu : un joli tour d'horizon qui donne envie de s'y (re)mettre. Désormais, il ne reste plus qu'à patienter pour l'officialisation d'une saison 4... ou bien d'un nouvel épisode next-gen, soyons fous.