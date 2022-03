Tekken Bloodline : une série animée arrive sur Netflix, ça sera sur la jeunesse de Jin Kazama

Le jeu vidéo continue encore et toujours d'intéresser et d'inspirer le cinéma, les séries télé et les plateformes de SVOD. Preuve en est avec l'annonce ce week-end d'une série animée Tekken, prévue pour le courant de l'année 2022. Une annonce qui a été accompagnée d'un premier trailer qui précise qur l'histoire se focalisera sur Jin Kazama, sa jeunesse et les relations qu'il a entretenu avec son grand-père, le vil et pas toujours très sympathique Heihachi Mishima. L'éducation à la dure, sans émotion aucune, tel est son leitmotiv et ce qui va forger le caractère de Jin et sa haine envers lui par la suite. Si le scénario peut se révéler intéressant, on est en revanche nettement moins séduit par la plastique de l'oeuvre, qui manque cruellement de qualité au niveau de son coup de crayon (donc de sa direction artistique par prolongement), mais aussi ses animations assez pauvres. Le trailer nous permet toutefois d'apercevoir d'autres personnages emblématiques comme Paul Phoenix, King et Leroy Smith.